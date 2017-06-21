Хокинг призвал землян поскорее покинуть планету

Британский астрофизик Стивен Хокинг полагает, что в ближайшие 30 лет человечество должно начать миграцию с Земли. Об этом физик рассказал на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV, который проходит в норвежском городе Тронхейм. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По мнению ученого, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет – на Марсе. На эти небесные тела Хокинг предлагает отправить образцы растений, животных и грибов. «Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», – заявил физик.

Миграция позволит избежать перенаселения планеты и проблем, связанных с глобальным потеплением, уверен Хокинг. Катастрофа на Земле, считает ученый, произойти из-за падения астероида, перенаселения или глобального потепления, когда-нибудь неизбежно наступит. Освоение дальнего космоса физик сравнивает с открытием Америки Христофором Колумбом. По его мнению, это естественный путь развития для человечества, пишет «Лента.ру».

Ученый не первый раз призывает колонизировать другие планеты. Как писал «Новый День», ранее он заявлял, что жителям Земли нужно в ближайшие сто лет создать колонию на другой планете, если они не хотят допустить исчезновения человеческой расы. Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 млн экземпляров.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 21.06.17

Российские ученые нашли источник эффективного биотоплива. / Птичий грипп скоро станет «супервирусом». / Астронавт NASA: Инопланетяне готовят захват Земли. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»