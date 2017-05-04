Стивен Хокинг: у землян есть 100 лет на организацию колонии в космосе

Публикации за 04.05.17

Британский ученый Стивен Хокинг заявил, что жителям Земли нужно в ближайшие сто лет создать колонию на другой планете, если они не хотят допустить исчезновения человеческой расы.

В своем новом фильме Expedition New Earth Хокинг говорит о том, что людям угрожает множество факторов, среди них меняющийся климат Земли, перенаселение и эпидемии смертельных заболеваний, передает The Telegraph. Чтобы выжить, человечеству нужно подыскать подходящую для жизни планету, и на это у него есть всего сто лет.

Стоит отметить, что о необходимости создания колонии в космосе астрофизик говорил и ранее. Однако тогда, по его мнению, людям бы не хватило столетия, чтобы найти аналог Земли. По всей видимости, теперь у человечества нет выбора.

Напомним, Хокинг прогнозировал неминуемый конец света в ближайшую тысячу лет. Физик уверен, что жизнь на Земле исчезнет в силу ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса. По его словам, жить на Земле становится все более опасно, поэтому человечеству следует задуматься о колонизации иных планет. Хокинг призвал людей бежать с планеты и констатировал необходимость создания продвинутых технологий для дальних космических перелетов.

В то же время ученый отметил, что человечеству не стоит идти на контакт с возможными инопланетянами, а их поиск следует вести для того, чтобы выиграть время и спрятаться. «Однажды, земляне получат сигнал с похожей планеты, но нам не стоит торопиться с ответом. Встреча с развитой цивилизацией будет похоже на встречу Колумба с индейцами, которая закончилась не очень хорошо для последних», – отметил Хокинг.

Оксфорд, Зоя Осколкова

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