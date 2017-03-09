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Наука

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Публикации за 09.03.17

Хокинг призвал создать мировое правительство
Фото: Peoples.ru

Хокинг призвал создать мировое правительство

Британский ученый-астрофизик Стивен Хокинг поддержал идею создания мирового правительства, пишет The Times. По его мнению, в настоящее время мир находится под угрозой уничтожения в результате биологической или ядерной войны. Это является проявлением свойственной человеку агрессии, которая ранее способствовала эволюции.

«Нам нужно контролировать этот унаследованный инстинкт при помощи логики и здравого смысла», – заявил Хокинг, добавив, что это может обеспечить «какая-то форма мирового правительства», что, по мнению ученого, не исключает возникновения других проблем, в том числе диктатуры.

Как писал «Новый День», Стивен Хокинг многократно выступал с неоднозначными заявлениями. Так, например, ранее он провозгласил наступление «самого опасного времени на планете», а также призвал бежать с Земли и игнорировать инопланетян.

«Лента.ру» напоминает, что главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. К исследованию физика подтолкнул визит в СССР, состоявшийся в 1970-е годы, в результате которого британец узнал, что Владимир Грибов считает само собой разумеющимся, что черные дыры излучают вследствие вакуумных флуктуаций. Советский физик не опубликовал по этому поводу ни одной статьи, а Хокинг количественно рассчитал тепловой спектр черной дыры.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 млн экземпляров.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 09.03.17

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