Ученые: Вспышки на Солнце могут истребить человечество

Вспышки на Солнце могут быть предвестниками апокалипсиса, заявляют ученые Гарвардского университета. Люди смогут некоторое время выживать, благодаря альтернативным источникам энергии, однако это продлится недолго.

Специалисты заметили, что на Солнце исчезают пятна, что может говорить о снижении температуры звезды. Причин, почему это происходит, ученые определить не могут. В то же время большинство астрономов считают, что Солнце потухнет не ранее, чем через 10 млрд лет.

Исследователи нашли зависимость земных катаклизмов от вспышек плазмы, которые происходят на Солнце. Если все-таки свет звезды померкнет быстрее, чем предполагается, то уже через 12 часов Земля покроется льдом, начнут погибать растения и животные. Люди смогут жить какое-то время, используя имеющиеся источники энергии, впрочем, они не способны полностью заменить Солнце.

Напомним, ранее британский ученый Стивен Хокинг заявил, что жителям Земли нужно в ближайшие сто лет создать колонию на другой планете, если они не хотят допустить исчезновения человеческой расы. Физик уверен, что жизнь на Земле исчезнет в силу ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса.

Кембридж, Зоя Осколкова

Кембридж. Другие новости 14.06.17

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