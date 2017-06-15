Четверг, 15 июня 2017, 11:53 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Ученые: Вспышки на Солнце могут истребить человечество

Ученые: Вспышки на Солнце могут истребить человечество

Вспышки на Солнце могут быть предвестниками апокалипсиса, заявляют ученые Гарвардского университета. Люди смогут некоторое время выживать, благодаря альтернативным источникам энергии, однако это продлится недолго.

Специалисты заметили, что на Солнце исчезают пятна, что может говорить о снижении температуры звезды. Причин, почему это происходит, ученые определить не могут. В то же время большинство астрономов считают, что Солнце потухнет не ранее, чем через 10 млрд лет.

Исследователи нашли зависимость земных катаклизмов от вспышек плазмы, которые происходят на Солнце. Если все-таки свет звезды померкнет быстрее, чем предполагается, то уже через 12 часов Земля покроется льдом, начнут погибать растения и животные. Люди смогут жить какое-то время, используя имеющиеся источники энергии, впрочем, они не способны полностью заменить Солнце.

Напомним, ранее британский ученый Стивен Хокинг заявил, что жителям Земли нужно в ближайшие сто лет создать колонию на другой планете, если они не хотят допустить исчезновения человеческой расы. Физик уверен, что жизнь на Земле исчезнет в силу ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса.

Кембридж, Зоя Осколкова

Кембридж. Другие новости 14.06.17

В России появятся кандидаты и доктора теологических наук. / Российские и корейские ученые клонировали щенков якутских охотничьих лайек. / Юпитер оказался ровесником Солнца.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Эксперименты ученых приближают конец света

Ученые: конец света наступит осенью

Стивен Хокинг: у землян есть 100 лет на организацию колонии в космосе

Хокинг призвал создать мировое правительство

Стивен Хокинг: Интернет и новые технологии стали причиной большой опасности для человечества

В рубриках

, , , , ,

Наука, все новости

В мире /

Китайцы засеят Луну овощами и превратят ее в пункт пересадки на пути к Марсу

В России появятся кандидаты и доктора теологических наук

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Российские и корейские ученые клонировали щенков якутских охотничьих лайек

Юпитер оказался ровесником Солнца

Екатеринбург /

На Среднем Урале обнаружили древнее поселение X-IV веков до нашей эры (ФОТО)
Все новости

Новости партнеров