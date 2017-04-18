Ученые: конец света наступит осенью / Земляне умрут не сразу

Публикации за 18.04.17

Ученые назвали дату космической катастрофы, которая убьет все живое на Земле. Причиной конца света станет небесное тело, которое столкнется с нашей планетой. Однако люди, животные и растения погибнут не от самого удара, а от климатических изменений.

Неопознанный объект диаметром более 40 метров врежется в Землю 12 октября 2017 года, передает The Mirror. Вследствие удара образуется глубокий кратер, так как астероид мчится в космосе на огромной скорости.

Специалисты считают, что падение небесного тела приведет к необратимым изменениям климата, в частности, к разрушению озонового слоя. Без защитного барьера Солнце убьет на Земле все живое.

Ранее конец света в октябре текущего года предрек ученый Дэвид Мид. По его словам, Земля столкнется с Планетой Х Нибиру, но точной даты исследователь не называл.

Стоит отметить, что предсказания апокалипсиса появляются в СМИ регулярно. Некоторым из них даже удается посеять панику среди жителей разных стран. Особо впечатлительные земляне, надеясь избежать катастрофы, даже возводят подземные бункеры, в которых можно провести несколько месяцев без выхода на поверхность.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 18.04.17

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