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Публикации за 26.04.17

Директор NASA: инопланетяне захватят Землю в любой момент

Директор NASA: инопланетяне захватят Землю в любой момент

Руководитель NASA Чарльз Болден во время конференции в Хьюстоне сделал шокирующее заявление. По его словам, пришельцы из космоса в скором времени захватят Землю. Вторжения стоить ожидать не позже 2025 года. В NASA поспешили откреститься от слов своего директора, заявив, что это лишь его личное мнение.

«В космосе есть много страшных вещей, и некоторые из них, вероятно, уже заметили наше существование. Мы подсчитали, что во Вселенной существует, по крайней мере, 30 тысяч инопланетных цивилизаций», – цитирует Болдена Planet Today.

Во время своей речи директор NASA отметил, что активное освоение космического пространства человечеством попросту не могло остаться незамеченным технологически продвинутыми инопланетянами. Болден уточнил, что вторжение может произойти в любой момент.

Слова руководителя американского космического ведомства произвели эффект взорвавшейся бомбы. Болдена поспешно увели со сцены, а позже стало известно, что он был отправлен в отпуск по болезни на шесть месяцев. Кроме того, отменены все интервью, которые Болден должен был дать в ближайшее время.

Другие сотрудники NASA раскритиковали высказывание своего руководителя. Замглавы NASA Дэйв Ньюман заявил, что ведомство не располагает информацией о возможном инопланетном вторжении.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.04.17

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