Эксперименты ученых приближают конец света / Коллайдер откроет «врата в ад»

Публикации за 15.05.17

Эксперименты с ускорением заряженных частиц, проводимые с помощью Большого адронного коллайдера (БАК), могут привести к концу света. Об этом заявили ученые Института ядерной физики академии наук Польши.

По мнению польских исследователей, которые создали компьютерную модель столкновения массивных атомных ядер, работа с ускорением частиц может привести к непредсказуемым последствиям. Например, вполне вероятно, что люди создадут черную дыру, которая поглотит не только Землю, но и всю Солнечную систему, передает Eurekalert.

Новые испытания на БАК стартовали 11 мая, 15 мая ученые должны завершить эксперимент. Исследователи, участвующие в работе ускорителя, считают, что результатом их деятельности станет великое научное открытие. Немногие поддерживают идею, что эксперимент приведет к уничтожению всего живого.

Тем временем, люди, далекие от науки, предполагают, что запуск коллайдера будет иметь мистические последствия. Некоторые уверены, что разгон атомных частиц может открыть «врата в ад», откуда на землю попадут инфернальные существа.

Стоит отметить, что идею создания черной дыры на БАК поддержал известный британский астрофизик Стивен Хокинг. По его словам, он с нетерпением ждет результатов эксперимента.

Напомним, очередной конец света ученые предрекли менее месяца назад. По словам исследователей, неопознанный объект диаметром более 40 метров врежется в Землю 12 октября 2017 года. При этом уточнялось, что люди, животные и растения погибнут не от самого удара, а от климатических изменений.

Варшава, Зоя Осколкова

Варшава. Другие новости 15.05.17

NASA готова колонизировать Титан вместо Марса. Условия на спутнике Сатурна более дружелюбны. / Японцы создадут летающий автомобиль к 2019 году. / Как погибла жизнь на Марсе – свежая версия ученых. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»