Большой адронный коллайдер закрывают на реконструкцию

В течение двух лет на Большом адронном коллайдере не будут проводить эксперименты. Ученые модернизируют установку, что в будущем повысит вероятность совершения прорывных открытий.

На коллайдере был завершен второй сезон работ, во время которого специалисты провели ряд серьезных экспериментов, в том числе длительные столкновения ядер свинца. Для продолжения исследований установку необходимо усовершенствовать, сообщает N+1.

Ученые установят на БАК 130 сверхпроводящих магнитов, новое криогенное оборудование и системы вентиляции, а также построят новые полости и технологические туннели. Ожидается, что апгрейд позволит существенно повысить эффективность экспериментов за счет увеличения светимости в 6-7 раз выше проектной.

Напомним, запуск Большого адронного коллайдера сопровождался множеством критических комментариев. В частности, некоторые скептики утверждают, что работа БАК может привести к образованию черной дыры, которая поглотит Землю.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

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