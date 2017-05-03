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Публикации за 03.05.17

В День Победы стартует новый ускоритель для Большого адронного коллайдера
Большой адронный коллайдер, фото с сайта CERN

В День Победы стартует новый ускоритель для Большого адронного коллайдера

9 мая в Европейском центре ядерных исследований (CERN) ученые запустят новый линейный ускоритель протонов для Большого адронного коллайдера (БАК). В разработке принимали участие специалисты новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) и Российского федерального ядерного центра.

По словам директора ИЯФ Павла Логачева, важные части ускорителя протонов LINAC-4 были разработаны и изготовлены учеными из России, передает «Интерфакс». Окончательную настройку осуществляли сотрудники CERN совместно с российскими специалистами.

«Ожидается, что через 10 лет, когда программа модернизации Большого адронного коллайдера будет завершена, физики получат десятикратное увеличение числа столкновений частиц, что колоссально расширит возможности в наблюдении редких процессов и поиска еще неизвестных частиц», – отметил Логачев.

Напомним, БАК – это самый крупный в мире ускоритель частиц, расположен на 100-метровой глубине под границей Франции и Швейцарии. Он представляет собой кольцевой тоннель длиной почти 27 километров. БАК был запущен осенью 2008 года, на проектную мощность он вышел в марте 2010 года.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 03.05.17

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