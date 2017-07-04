Сибирские программисты создадут новое ПО для Большого адронного коллайдера

Новосибирские ученые разработают программное обеспечение для экспериментов Большого адронного коллайдера. Институт ядерной физики имени Будкера (ИЯФ) и Европейский центр ядерных исследований (CERN) заключили соответствующее соглашение.

Ранее ученые ИЯФ создали информационную систему AGIS для одного из крупных экспериментов Большого адронного коллайдера. Программа оказалась настолько удобной и функциональной, что было решено расширить ее для других опытов, проводимых на БАК.

ПО Computing Resource Information Catalog (CRIC), разработанное новосибирскими программистами, заработает уже в конце текущего года, передает «Интерфакс».

Напомним, БАК – это самый крупный в мире ускоритель частиц, расположен на 100-метровой глубине под границей Франции и Швейцарии. Он представляет собой кольцевой тоннель длиной почти 27 километров. БАК был запущен осенью 2008 года, на проектную мощность он вышел в марте 2010 года. Всего на установке планируется провести семь экспериментов, которые должны дать ученым новые знания о свойствах материи.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 04.07.17

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