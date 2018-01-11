Хокинг: через сто лет люди сгорят в кипящей атмосфере

Британский физик Стивен Хокинг считает, что человечеству грозит вымирание через 100 лет. Люди погибнут из-за глобального потепления. Атмосфера раскалится настолько, что океаны испарятся, в результате жизнь на Земле станет невозможной.

Хокинг давно настаивает на том, что людям пора искать новый дом. Изменения климата, которые сейчас кажутся незначительными, через столетие приведут к невыносимой жаре. Условия на Земле станут сравнимы с климатом на Венере, сообщает CNET.

По мнению ученых, на Венере 4,5 млрд лет назад также были океаны, однако они испарились, в атмосфере скопился пар, который не давал теплу уходить в космос, в то же время Солнце нагревало планету. В настоящее время температура на Венере достигает 467 градусов Цельсия, а давление превышает земное в 93 раза.

Похожий процесс происходит и на Земле, в качестве парникового газа выступает углекислый. «Если вы встретите того, кто отрицает глобальное потепление, посоветуйте ему отправиться на Венеру. Я оплачу поездку», – пошутил Хокинг.

Напомним, ранее Стивен Хокинг призывал человечество поскорее колонизировать подходящую планету, так как жизнь на Земле становится все более опасной. По словам ученого, людям грозит вымирание из-за ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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