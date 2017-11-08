Хокинг предрек гибель человечества к 2600 году

Британский ученый Стивен Хокинг спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году. По его словам, деятельность людей превратит Землю в пылающий огненный шар. Астрофизик призвал искать спасения на других планетах, готовиться к переселению в другие системы нужно уже сейчас.

Стивен Хокинг в ходе телемоста на форуме в Пекине заявил, что к 2600 году человечество рискует исчезнуть с лица Земли. Причиной катастрофы станет перенаселение и неограниченное потребление энергии, передает New York Post.

«Человечество должно смело идти туда, где еще никто не бывал, если хочет продлить свой род еще на миллион лет», – призвал ученый. По его мнению, землянам уже сейчас нужно задуматься о создании межзвездного космического флота, корабли которого будут перемещаться между системами с помощью светового паруса.

Хокинг настаивает на том, что новый дом люди смогут найти в системе Альфа Центавра – ближайшей к Солнцу звезде. Ранее ученые обнаружили там планету, схожую с Землей по множеству параметров. Они убеждены, что вероятность существования развитых форм жизни на этой планете очень высока.

Стоит отметить, что Хокинг не раз выступал с предупреждением человечеству. Летом он заявлял, что глобальное потепление превратит Землю в раскаленную Венеру. По этой причине в ближайшие 30 лет люди должны начать миграцию с родной планеты.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 07.11.17

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