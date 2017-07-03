Понедельник, 3 июля 2017, 13:31 мск

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Хокинг: Земля скоро станет похожа на раскаленную Венеру

Хокинг: Земля скоро станет похожа на раскаленную Венеру
Фото: Peoples.ru

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения может привести к необратимым негативным последствиям. С таким предупреждением выступил знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг.

«Мы близки к рубежу, когда глобальное потепление станет необратимым. Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к краю, после чего она станет похожа на Венеру с температурой 250 градусов и дождями серной кислоты», – заявил ученый в интервью BBC News.

Хокинг подчеркнул, что изменения климата – одна из величайших угроз, стоящих перед нами. Однако мы можем предотвратить катастрофу, «если начнем действовать сейчас».

По его мнению, тем, что Трамп не признал доказательства изменения климата и вышел из Парижского соглашения, американский президент наносит ущерб окружающей среде, ставит под угрозу благополучие населения планеты.

Лондон, Ольга Ветрова

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