Победитель викторины ДОСААФ и РИА «Новый День» определен. Он получил сертификат на обучение вождению любого вида транспорта (ФОТО)

РИА Новый День подводит итоги конкурса «Обязательно жахнем». В викторине на знание цитат из армейских фильмов есть победитель. Как мы и обещали, он получил сертификат на обучение управлением любым сухопутным транспортным средством или судном от ДОСААФ.

Напомним, ко Дню защитника Отечества агентство предложило угадать читателям пять цитат из отечественных фильмов об армии. Это были картины как советского периода («Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики»), так и хиты новой России («ДМБ»). Среди сотни участников викторины первым правильно на все вопросы ответил екатеринбуржец Алексей Галанов.

Отметим, что большинство читателей «засыпались» на следующей цитате: «...тут скоро танки пройдут! – А где ж они тут пройдут, тут же узко? – Эти пройдут, у этих одна гусеница». Почти все любители армейского кино указали, что это диалог из знаменитого фильма про учения десантников «В зоне особого внимания». Но мало кто вспомнил, что у этого фильма есть вторая часть – «Ответный ход», и разговор про танки с одной гусеницей – оттуда. В остальном почти все участники викторины продемонстрировали отличное знание армейского кино.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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