Вбросить бюллетени может только психически неуравновешенный человек, – глава ИКСО о нарушениях на выборах

Руководитель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников рассказал о своем отношении к нарушениям на выборах. По его словам, видеонаблюдение в день голосования поможет повысить доверие население к работе участковых и территориальных комиссий.

«Мы для себя ставим цель – показать работу каждой комиссии в соответствии с законом. Другое дело, когда есть мелкие огрехи в работе комиссии, которые не влияют на волеизъявление граждан, но считаются нарушением. Это может быть выявлено в ходе видеонаблюдения.

В Свердловской области явных нарушений на выборах не было. Но у нас есть материалы с видеокамер Саратовской области и Татарстана, где показаны негативные примеры. Эти кадры мы используем для обучения участковых комиссий, показываем, как нельзя поступать.

Учитывая политическую культуру и отношения к выборам в Свердловской области, я для себя не допускаю, что бы у нас что-то случилось. Если кто-то решится на вброс бюллетеней, то есть статья 142.2 УК РФ, и по ней серьезная ответственность. Мне бы не хотелось, чтобы люди из-за одного-двух бюллетеней ставили крест на своей судьбе. Мы об этом говорим, когда проводим обучение членов комиссии. Это медвежья услуга. Я отказываются понимать человека, который может это сделать. Ради чего? Кроме как провокации. Мне кажется, так может сделать только человек неуравновешенный психически», – заявил Валерий Чайников.

Он также напомнил, что в день выборов 18 марта будет работать горячая линия избиркома по телефону 358-1-777. На него можно звонить, если люди заметили какие-то нарушения на участках по видеокамерам. В комиссии обещали реагировать на обращения «молниеносно».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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