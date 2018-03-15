В России поменяют маркировку ГМО: зачем и как

В конце этого года продукты получат новую маркировку – с понятным и видимым указанием, содержат ли они ГМО. Для коммерсантов это обернется дополнительными расходами, а для потребителей – возможностью без проблем прочитать такую информацию.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, новая маркировка вводится на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В России товары маркироваться должны и сейчас, но информацию о содержании ГМО производители стараются указывать так, чтоб максимально усложнить ее прочтение, – на сгибах упаковки, мелким шрифтом. С другой стороны, недобросовестные коммерсанты могут поставить крупную надпись «Без ГМО» даже если исследования продукции не проводилось.

Согласно новым правилам, на товаре должен быть знак «содержит ГМО», если таких организмов в продукте более 0,9 %. Надпись должна размещаться на этикетке крупным шрифтом, рядом со знаком ЕАЭС, должна легко читаться и быть видимой на протяжении всего срока годности. «Чтобы потребитель мог делать осознанный выбор», – добавила эксперт. Писать «Без ГМО» можно будет только на товарах, которые прошли проверку и данный факт подтвердился. За нарушение правил коммерсантов ждет административный штраф.

Содержание ГМО в сырье и семенах проверяет Россельхознадзор, в готовой продукции – Роспотребнадзор. Но очевидно, если ГМО были в сырье, то и в готовой продукции они тоже будут. К примеру, если в колбасе содержится соя, то велика вероятность, что там есть ГМО – так как соя чаще всего содержит генетически модифицированные организмы.

Добавим, ввоз на территорию России ГМО-сырья запрещен, выращивание таких культур на территории страны тоже запрещено (за исключением научных целей). Однако попадание на прилавки продуктов с ГМО специалист Россельхознадзора объяснить смогла. Во-первых, невозможно проверить вообще все ввозимое. Во-вторых, не всякий товар подлежит обязательному контролю. «Импортная продукция подлежит обязательному контролю. Например, импортная соя, попадая в Калининград, такому контролю подлежит. Но когда она прошла обработку и стала соевым шротом производства Калининграда, это будет происхождение российское, и по закону предъявить требования к этой продукции как к обязательному анализу на содержание ГМО формально нельзя. Есть такая уловка», – рассказала Зухра Барбакова. Кроме того, у правительства есть возможность запретить ввоз готовой продукции с ГМО на территорию страны, если будет доказана его опасность, но по умолчанию товары (которые не являются сырьем) завозить можно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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