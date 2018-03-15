Крупного свердловского производителя поймали на «неучтенном» ГМО

Свердловский Россельхознадзор по итогам проверок прошлого года нашел ГМО в продукции крупного свердловского производителя. Само предприятие факт использования генной инженерии в производстве не афишировало. Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге специалисты рассказали, каких продуктов стоит опасаться ГМО-фобам.

В Екатеринбурге на базе референтного центра управления Россельхознадзора работает лаборатория по исследованию продуктов на содержание ГМО. Коммерсанты могут принести свои товары на исследование, но чаще лаборатория работает по госзаданию. В Россию запрещено ввозить генно-модифицированные семена, сырье, корма и выращивать на территории страны ГМО-растения. Госструктура проверяет семена и комбикорма и на таможне, и внутри региона.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, по итогам прошлого года все пробы ввозимых семян показали отрицательный результат на содержание встроенной ДНК. Правда, в регион пытались завести генетически модифицированные петунии, но это пресекли. А вот при проверке кормов и кормовых добавок на территории Свердловской области две пробы выявили наличие незарегистрированных линий ГМО, это недопустимо. Специалист отметила, что это крупный производитель в регионе, но раскрывать, кто именно, не стала.

Как уточнил начальник отдела ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев, в комбикормах на основе сои обнаружили ГМО в запрещенном объеме (выше 0,9 %, до этого показателя считается технической примесью), но сам обнаруженный ГМО был разрешенным. В этом году ГМО пока нигде не обнаружили.

Для тех, кто боится съесть ГМО, Барбакова перечислила продукты, над которыми с высокой долей вероятности работали генные инженеры: кукуруза, лен, рапс, подсолнечник, пшеница, соя, фасоль. Часто генные модификации встречаются в баклажанах, дыне, кабачках, капусте, картофеле, репе, сахарной свекле, сладком перце, домашней сливе, томате, чечевице, яблоках, папайе, цикории. Заодно ГМО-фобам стоит остерегаться гвоздик, петуний и роз.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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