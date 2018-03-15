За год – 2,5 млн рублей: Ройзман отчитался о доходах (ДОКУМЕНТ)

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, как и в прошлом году, первым из уральских политиков отчитался о доходах, причем сделал это публично – через свою страницу в фейсбуке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таблицу со своими доходами за 2017 год Ройзман предварил комментарием: «Я не беру взяток, езжу на Тойоте-Камри, которой 10 лет, не нанимаю охрану, летаю экономом и не хожу через ВИП. Зарплата моя порядка 150 тр на руки. Я стараюсь ее отрабатывать».

Всего за год Евгений Вадимович заработал 2 млн 509 тысяч 651 рубль, что на 39 тысяч больше, чем в 2016 году. Еще 749 рублей он получил в качестве дохода от банковских вкладов. От научной и творческой деятельности мэр в прошлом году не получил ничего (годом раньше – 41 500 рублей).

Напомним, все госслужащие должны сдать декларации о доходах и имуществе не позднее 1 апреля, но в открытых источниках эти данные публикуются позже. Как правило, первыми публикуют сведения о доходах президент России и сотрудники его администрации, в том числе полпреды (обычно это бывает в середине апреля), за ними – сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы. Евгений Ройзман завел себе традицию работать «с опережением».

Екатеринбург, служба информации

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