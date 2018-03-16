В Нижнем Тагиле на маму с ребенком напала стая собак

В Нижнем Тагиле стая собак напала женщину и четырехлетнего ребенка. У мальчика оцарапано лицо, выдраны волосы, он сильно напуган. Пострадавшая рассказала, что псы загрызли ее той-терьера.

Очередное ЧП с бродячими собаками случиловь в Нижнем Тагиле еще 7 марта, но известно о нем стало только сейчас, после того, как пострадавшая рассказала свою историю СМИ. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщина утром отводила четырехлетнего сына в детский сад, в районе дома № 48 по ул. Зари на них напала стая собак. В надзорном ведомстве выясняют, были ли собаки безнадзорными или у них есть хозяин – в первом случае под проверку попадут муниципальные власти и компания по отлову животных, во втором случае иск будет подан против владельцев агрессивных животных на свободном выгуле.

По информации телеканала "Телекон", собаки напали на ребенка и стали сдирать с него одежду. Женщина выгуливала той-терьера по кличке Тим, его уличные псы растерзали. «Пока я их отпинывала, ребёнок упал, кричит: «Мама, мама!» Я поворачиваюсь, бездомные собаки стали снимать с него варежку. Я быстрей ребёнка поднимать в этот момент выпрыгивает собака. Собака – в одну сторону, ребёнок – в другую сторону... Ревёт, пошли в садик, они меня съедят. Кричу собаке: «Тима! Тима!» Но он маленький, испугался, побежал. И они неспешно подбежали, и давай его терзать», – рассказала женщина.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 16.03.18

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