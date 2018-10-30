В Нижнем Тагиле смерть питомца и травмы ребенка из-за бродячих собак оценили в пять тысяч

Жительница Нижнего Тагила получит компенсацию за то, что бродячие собаки покусали ее ребенка и загрызли той-терьера. Моральные страдания суд оценил в пять тысяч рублей.

История, о которой идет речь, произошла в марте этого года в Нижнем Тагиле около дома № 48 на улице Зари. Тогда, как ранее писало РИА «Новый День», женщина утром отводила четырехлетнего сына в детсад и выгуливала той-терьера по кличке Тим. На них напала стая собак. Псы накинулись на маленького питомца, начали кусать ребенка – женщина смогла отогнать собак от мальчика, но спасти терьера Тиму не смогла, его загрызли насмерть. «Кричу собаке: «Тима! Тима!» Но он маленький, испугался, побежал. И они неспешно подбежали, и давай его терзать», – описывала тогда женщина.

«В ходе проверки установлено, что такое нападение безнадзорных собак стало возможным в связи с непринятием администрацией г. Нижний Тагил должных мер по отлову безнадзорных животных, выполнению мероприятий по обеспечению безопасного нахождения граждан на территории города», – рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области о результатах проверки. Глава города получил представление от прокуратуры о необходимости устранить нарушение. В Дзержинском райсуде рассмотрели иск о взыскании с администрации компенсации морального вреда в пользу матери мальчика и хозяйки погибшего питомца. Женщине должны будут заплатить пять тысяч рублей.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 30.10.18

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