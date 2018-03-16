Два дня до выборов: в Еланском военном городке рухнула крыша жилого дома. Семьи выгоняют в общежитие (ФОТО)

Очередное обрушение в жилом доме на Урале: ЧП случилось в поселке Еланском в Свердловской области, где располагается военный гарнизон. Семьи военных отправляют в общежитие, жильцам запрещают снимать и фотографировать происходящее – чтобы история не попала в СМИ.

На фоне заявлений главы государства об укреплении армии и создании нового суперсовременного оружия – в военных городках бедствуют люди. Накануне в жилом доме в Еланском рухнула крыша. Более 50 офицерских семей вот-вот останутся без жилья и нажитого имущества. Как сообщила РИА «Новый День» жительница дома № 34 (названий улиц в гарнизоне нет), вчера с крыши на чердак рухнули три бетонные плиты во втором подъезде. «Если бы не было чердака, они провалились бы прямо в квартиру», – рассказала собеседница агентства. По ее словам, о том, что крыша в доме аварийная, командование гарнизона знало и раньше, но никаких мер не принимало. Дом № 34 местные жители характеризуют как «один из самых паршивых в городке», хотя он был построен сравнительно недавно – в конце 1980-х годов.

Сразу после ЧП командование начало действовать: жильцам запретили снимать последствия аварии на фото и видео, для контроля поставили военнослужащих. Людям велели готовиться к срочному переезду в общежитие. «Мебель с собой брать не разрешают, только ручную кладь. Как надолго нас отселяют, не говорят. Не говорят, будут дом расселять или ремонтировать. Счетчики на электричество в подъезде уже заварили, наверное, скоро начнут отключать. В 11:30 у нас в доме будет собрание с представителями командования, мы все с работы отпросились, сидим в квартирах. Если наш дом расселяют, пусть предоставят нам другие квартиры!» – рассказала местная жительница. Добавим, что в доме три подъезда и 56 квартир. Везде проживают семьи военных, у многих – дети.

«Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Елань, служба информации

Елань. Другие новости 16.03.18

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