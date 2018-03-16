Судьбу дома с рухнувшей крышей в Елани решат в течение двух недель

В военный городок Еланского гарнизона, где вчера в одном из жилых домов провалилась крыша, прибыла на вертолете комиссия из штаба Центрального военного округа во главе с одним из заместителей командующего.

Как сообщила РИА «Новый День» местная жительница, обитателям пострадавшего дома сообщили, что решение о признании либо непризнании его аварийным и непригодным для жилья будет принято в течение двух недель. Пока жильцы второго подъезда (над которым непосредственно произошел обвал) поселены в офицерском общежитии, а первого и третьего подъездов – остаются в своих квартирах.

Военные сообщили, что в случае если дом будет признан аварийным, он будет расселен. Но проблема заключается в том, что многие квартиры маневренного фонда тоже находятся в аварийном состоянии, и на их ремонт денег нет. «Пока ничего утешительного мы не услышали», – резюмирует собеседница агентства.

Напомним, накануне в жилом доме в Еланском рухнула крыша. На чердак обрушились три бетонные плиты во втором подъезде. «Если бы не было чердака, они провалились бы прямо в квартиру», – рассказала собеседница агентства. Дом № 34 местные жители характеризуют как «один из самых паршивых в городке», хотя он был построен сравнительно недавно – в конце 1980-х годов. В доме три подъезда и 56 квартир. Везде проживают семьи военных, у многих – дети.

Елань, служба информации

Елань. Другие новости 16.03.18

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