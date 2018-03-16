Бывшего замглавы Арамили будут судить за взятку квартирой

Экс-заместителя главы Арамили Александра Мельникова будут судить за получение взятки. Чиновник, отвечавший за выдачу разрешения на строительство, вымогал у застройщика квартиру.

По версии следствия, 12 мая прошлого года Мельников получил имущественные права на квартиру площадью 52 кв. м и стоимостью более двух миллионов в строящемся доме на улице Текстильщиков. На тот момент он работал в администрации и отвечал за выдачу разрешений на строительство, без его согласия застройщик не смог бы начать работы. Чиновник несколько раз обращался к директору коммерческой фирмы, требуя передать ему документы, подтверждающие, что якобы квартира № 31 в доме на Текстильщиков выкуплена, в договоре должна была стоять фамилия его знакомой.

Чиновник получил приходно-кассовый ордер и справку об оплате жилья, а после этого было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемого уволили в июле 2017 года. Сейчас же прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд. Санкция статьи по ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Арамиль, служба информации

Арамиль. Другие новости 16.03.18

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