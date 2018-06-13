Прокурор потребовал для бывшего вице-мэра Арамили 9 лет строгого режима за взятку

Представитель прокуратуры потребовал в суде для бывшего замглавы Арамили Александра Мельникова 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, судебные прения проходят сегодня в Сысертском районном суде. По версии следствия, 12 мая прошлого года Мельников получил имущественные права на квартиру площадью 52 кв. м и стоимостью более двух миллионов в строящемся доме на улице Текстильщиков. На тот момент он работал в администрации и отвечал за выдачу разрешений на строительство, без его согласия застройщик не смог бы начать работы. Чиновник несколько раз обращался к директору коммерческой фирмы, требуя передать ему документы, подтверждающие, что якобы квартира № 31 в доме на Текстильщиков выкуплена, в договоре должна была стоять фамилия его знакомой. В июле 2017 года чиновник был уволен с должности.

Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере».

Кроме 9 лет колонии прокурор потребовал обязать Мельникова заплатить штраф в размере 3-кратной суммы взятки (7 млн 105 тыс. 500 рублей), а также лишить его права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на 9 лет.

Арамиль, служба информации

Арамиль. Другие новости 13.06.18

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