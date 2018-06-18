Вице-мэр Арамили получил девять лет строгача за взятку квартирой

Сысертский районный суд вынес приговор по делу Александра Мельникова, бывшего замглавы Арамили. Судья поддержал требование прокурора и отправил экс-чиновника в колонию на 9 лет.

Приговор был вынесен сегодня в Сысертском районном суде. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Мельникову назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере двукратной суммы взятки (4 млн 737 тыс. рублей), ему запрещено занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на 9 лет. Прокуратура просила 9 лет колонии и троекратный размер взятки. Мельников взят под стражу в зале суда, приговор не вступил в законную силу.

Александра Мельникова судили по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере». 12 мая прошлого года Мельников получил имущественные права на квартиру площадью 52 кв. м и стоимостью более двух миллионов в строящемся доме на улице Текстильщиков. На тот момент он работал в администрации и отвечал за выдачу разрешений на строительство, без его согласия застройщик не смог бы начать работы. Чиновник несколько раз обращался к директору коммерческой фирмы, требуя передать ему документы, подтверждающие, что якобы квартира № 31 в доме на Текстильщиков выкуплена, в договоре должна была стоять фамилия его знакомой. В июле 2017 года чиновник был уволен с должности.

Сысертский район, служба информации

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