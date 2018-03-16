В Свердловской области расплодились ежи, лебеди-шипуны и совы-сплюшки

В Свердловской области готовится к выпуску второе издание Красной книги региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном Минприроды, некоторые виды животных предлагается перевести из разряда редких в разряд восстановившихся. В частности, ежа обыкновенного, ночницу Брандта, лебедя-шипуна и сову-сплюшку, а из растений – спаржу лекарственную, астру альпийскую, цицербиту уральскую и другие.

Кроме того, предлагается дополнить издание в части «Растения», включив два новых раздела: плауновидные и моховидные. В настоящее время посвященная растениям часть содержит разделы: «Покрытосеменные», «Папоротникообразные», «Лишайники». Часть, посвященная животным в Красной книге, представлена млекопитающими, птицами, рептилиями, амфибиями, рыбами и насекомыми. Отдельной частью в книге представлены грибы.

Формирование обновленного перечня видов растений, животных и грибов, которые будут включены во второе издание Красной книги Свердловской области, планируется завершить в апреле текущего года. Книгу планируется издать в конце года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

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