В Екатеринбург из Праги приехали две выдры

В екатеринбургском зоопарке ожидается пополнение. Через некоторое время посетители зверинца смогут наблюдать жизнь двух выдр. Обе они родом из Чехии. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«К нам сегодня прибыли чешские гостьи. Утренним рейсом из зоопарка Праги в Екатеринбург прилетели две речные выдры. Транзитом через аэропорт гостьи проследуют в городской зоопарк», – сказали там.

Как напоминает «Новый День», выдра – это редкое животное. Вид занесен в красный список Всемирного союза охраны природы как уязвимый и в Красную книгу Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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