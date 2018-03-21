В Екатеринбург из Праги приехали две выдры

В екатеринбургском зоопарке ожидается пополнение. Через некоторое время посетители зверинца смогут наблюдать жизнь двух выдр. Обе они родом из Чехии. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«К нам сегодня прибыли чешские гостьи. Утренним рейсом из зоопарка Праги в Екатеринбург прилетели две речные выдры. Транзитом через аэропорт гостьи проследуют в городской зоопарк», – сказали там.
Как напоминает «Новый День», выдра – это редкое животное. Вид занесен в красный список Всемирного союза охраны природы как уязвимый и в Красную книгу Свердловской области.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 21.03.18
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