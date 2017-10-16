В Подмосковье редкая выдра попалась в фотоловушку

В подмосковном Можайском районе на одном из притоков реки Колочи автоматическая фотокамера зафиксировала одного из самых редких зверей Московской области – речную выдру, которая занесена в Красную книгу со статусом категории редкости 2 – «уязвимый вид, численность которого после временной стабилизации вновь имеет тенденцию к снижению». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования Московской области.

Как уточнили в природоохранном фонде «Верховье», не только охотники подорвали популяцию подмосковной выдры. «Все меньше остаётся у нас чистых и быстрых рыбных речек с нетронутыми человеком лесными берегами, пригодных для жизни выдры – охоты, устройства норы, выращивания потомства», – констатировали экологи.

Речная выдра является хищником. Это животное ведет полуводный образ жизни, основные объекты его охоты – рыба, земноводные, околоводные грызуны и птицы. Выдра очень осторожна, на глаза людям попадается редко, в теплый период года предпочитает держаться возле небольших, быстрых, труднодоступных речек с захламленными буреломом участками, где можно легко спрятаться. Зимой для ее существования необходимы незамерзающие участки (полыньи, промоины).

Вес взрослой выдры может достигать 10 килограммов, длина тела с хвостом – до полутора метров. Это очень ловки зверь, идеально приспособлен для плавания и охоты в воде. Мех выдры абсолютно водонепроницаем, с густым тёплым подшерстком. В меховой промышленности он считается одним из самых теплых и прочных – его носкость принята за 100%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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