Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 октября 2017, 18:15 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

В Подмосковье редкая выдра попалась в фотоловушку

В Подмосковье редкая выдра попалась в фотоловушку
Фото: verhovye.ru

В подмосковном Можайском районе на одном из притоков реки Колочи автоматическая фотокамера зафиксировала одного из самых редких зверей Московской области – речную выдру, которая занесена в Красную книгу со статусом категории редкости 2 – «уязвимый вид, численность которого после временной стабилизации вновь имеет тенденцию к снижению». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования Московской области.

Как уточнили в природоохранном фонде «Верховье», не только охотники подорвали популяцию подмосковной выдры. «Все меньше остаётся у нас чистых и быстрых рыбных речек с нетронутыми человеком лесными берегами, пригодных для жизни выдры – охоты, устройства норы, выращивания потомства», – констатировали экологи.

Речная выдра является хищником. Это животное ведет полуводный образ жизни, основные объекты его охоты – рыба, земноводные, околоводные грызуны и птицы. Выдра очень осторожна, на глаза людям попадается редко, в теплый период года предпочитает держаться возле небольших, быстрых, труднодоступных речек с захламленными буреломом участками, где можно легко спрятаться. Зимой для ее существования необходимы незамерзающие участки (полыньи, промоины).

Вес взрослой выдры может достигать 10 килограммов, длина тела с хвостом – до полутора метров. Это очень ловки зверь, идеально приспособлен для плавания и охоты в воде. Мех выдры абсолютно водонепроницаем, с густым тёплым подшерстком. В меховой промышленности он считается одним из самых теплых и прочных – его носкость принята за 100%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.17

Наконец-то: ФАС признала цены на авиабилеты cлишком высокими. / Разгневанные выходкой Павленского французы потребовали его депортации. / Онищенко считает уважение к женщине лучшей защитой от ЗППП.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

«Хотела найти контакт с детьми»: омбудсмен заступилась за учительницу, показавшую ученикам ужастик «Оно»

Подольск останется без троллейбусов: энергетики отключили за долги

На Подмосковье наступает грипп и ОРВИ: приближается пик заболеваемости

В Подмосковье снова крупный пожар: ночью в Чехове горел торговый центр

Начальник отдела полиции Воскресенского района стал фигурантом уголовного дела: насмерть сбил пешехода

FIFA-2018: Французская сборная решила базироваться в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: возбуждено дело о «халатности» медиков «скорой», приведшей к гибели мужчины

Без малого двое суток: МЧС доложило о полной ликвидации пожара в ТК «Синдика»
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Россия ужесточила санкции против КНДР

Наконец-то: ФАС признала цены на авиабилеты cлишком высокими

В мире /

Разгневанные выходкой Павленского французы потребовали его депортации

Общество /

Онищенко считает уважение к женщине лучшей защитой от ЗППП

Наука /

Ученые: Поедание человеческой плаценты опасно для здоровья

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости