В Екатеринбургском зоопарке впервые родилась речная выдра (ФОТО)

Очень редкое событие произошло в екатеринбургском зоопарке – там появилось потомство у речных выдр, которые крайне редко размножаются в неволе.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, маленькой выдре по кличке Мишель исполнилось 3 месяца, и она готова к встрече с посетителями. Выдренок уже живет отдельно от родителей в специально оборудованном помещении. О ней заботятся сотрудники секции хищных млекопитающих.

В зависимости от погоды молодая выдра в сопровождении сотрудников совершает прогулки по зоопарку.

Напомним, что пара выдр Нику и Кика приехала в Екатеринбургский зоопарк из Чехии в прошлом году. Они неизменно собирают множество зрителей у смотрового стекла бассейна.

Размножение выдр в неволе – чрезвычайно важное событие для сохранения их популяции. По данным отчета ЕАРАЗА (Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов), за последние три года детеныши у выдр появились только в четырех зоопарках – членах ассоциации (всего в ЕАРАЗА входит более 100 зоопарков из 20 государств мира).

Речная выдра занесена в Красную книгу Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.19

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