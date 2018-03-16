Почему оскорбление религиозных чувств – проблема оскорбившихся: философы о свободе слова

За пару дней до выборов президента РФ в Екатеринбурге прошла публичная лекция о свободе слова. Правда, речь шла не о России, где есть законы об «оскорблении чувств верующих» и защите детей от гей-пропаганды. Сегодня понятие свободы проверяется на прочность в толерантной Европе. Там, где социальная сатира всегда была частью либеральной культуры, шуточки о мусульманах стали опасными для жизни. Кандидат философских наук и доцент УрФУ Алексей Логинов на лектории «Прямая речь» рассказал о европейской дискуссии: стоит ли молчать, когда очень хочется критиковать?

Отстаивая ценности мультикультурализма, некоторые западные философы говорят о том, что глобализация изменила мир. Если страны Европы открыли свои двери для мигрантов, то европейцы должны ограничить себя в желании критиковать и высмеивать чужые традиции и обычаи. Мигранты и так изначально имеют худшие стартовые позиции, поэтому запрет на сатиру станет своего рода компенсацией и позволит религиозным меньшинствам ассимилироваться в европейском большинстве. С этой точки зрения, у человека остается законное право говорить все что он хочет, но с учетом нового контекста – глобализации. Сторонники ограничений свободы слова кивают на негативные последствия европейской привычки смеяться над всем. Расстрел сотрудников французского журнала Charlie Hebdo в 2015 году – только один из множества кровавых примеров. В Дании чаще вспоминают «карикатурный скандал» 2005 года, когда в одной из местных газет была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда, после чего ряд мусульманских стран объявил экономическую блокаду.

Датский философ Ларс Биндерап противостоит этой позиции. Он считает, что свобода слова служит своего рода диагностикой проблем общества. Неадекватная реакция религиозных меньшинств – одна их них. Поэтому мультикультурализм не может служить оправданием для того, чтобы критикам заткнули рот. Биндерап приводит три аргумента. И первый – благосостояние общества.

«Эту мысль высказывал еще мыслитель викторианской эпохи Джон Стюарт Милль. Чтобы государство и правящие элиты могли эффективнее управлять обществом, они должны знать, что в этом обществе реально происходит. Это можно узнать, если дать людям возможность открыто высказываться о проблемах. Тут возникает интересный философский вопрос. Если элита обладает истинными знаниями об обществе, почему бы не ввести цензуру? У английского философа есть контраргумент. Даже ложная критика истинных убеждений нужна, чтобы эти убеждения не превратились в догму, а постоянно совершенствовались. Если не будет критики, у власти будет нулевой иммунитет. Милль говорил о том, что шум, провокации – это неизбежная цена. Если мы действительно скептики и пока не знаем, какое убеждение истинное, нам придется выслушивать всех, в том числе странные и абсурдные замечания», – отмечает Алексей Логинов.

Второй аргумент: свобода слова нужна, чтобы гражданин смог перевыбрать свою жизнь. Иными словами, родители не могут навязывать своим детям тот образ жизни, который они считают правильным. Ребенок должен узнать все существующие в либеральном обществе возможности и выбрать из них – для этого есть общее образование. С точки зрения датчанина Биндерапа, поэтому дети мигрантов должны учиться в европейских школах. Если они в итоге сделают выбор в пользу образа жизни своих родителей, это нужно уважать. Но право выбора у детей должно быть.

Эта логика подводит к главной либеральной ценности – стиль жизни человека не может быть ограничен чьими-то моральными убеждениями (но, конечно, члены общества должны жить по установленным законам), и не может быть никакого давления т.н. общественного мнения на нарушителей культурных традиций.

Наконец, третий довод Биндерапа. Свобода слова – это единственный инструмент государства обеспечить равенство граждан. Люди разные с рождения, и у них разные условия жизни. Но если у каждого будет право говорить в публичном пространстве об общественно значимых проблемах, это и есть тот ключ к общественному прогрессу. Начинается все с маленьких сообществ, уровня ТСЖ, района, города, где могут идти ожесточенные споры из-за парковок или благоустройства. Но так выглядит равенство для всех.

Кстати, философы-мультикультуралисты приводят еще один тезис для самоцензуры. Нужно уважать убеждения своих сограждан. На резкие шуточки люди имеют право обидеться.

«Может ли обида человека с философских позиций быть фактором ограничения свободы слова? Нет. В своем кругу люди могут устанавливать такие правила, но не в общественной жизни. Что такое обида? Как ее можно измерить? Раз кто-то обиделся – это его проблема. Если мы хотим жить в либеральном обществе, то есть обществе взрослых, эгоистически настроенных, психически здоровых людей, нужно уметь справляться с точками зрения, которые вас задевают. Должен быть иммунитет. Если не будет свободы слова и критики с детского садика до седых волос, то можно обижаться на каждое критическое замечание», – разбивает этот аргумент Алексей Логинов.

Есть и более сложное обоснование. По словам уральского эксперта, толерантность подразумевает уважение личности человека, а не его убеждений. Мнение и точки зрения как раз можно и нужно критиковать. Логинов объясняет это так: «Нужно отделить человека от его убеждений, хотя это довольно странная психологическая процедура для нас. То есть, можно сказать собеседнику: «Я тебя как человека уважаю, но сейчас ты говоришь ахинею». А он может признать: «Да, то, что я говорю, не совсем то, что я сейчас есть».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

В Екатеринбурге с приходом тепла закрываются основные ледовые катки. / День Святого Патрика, Боб Марли, балерины и летающие байкеры – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). / В Екатеринбурге мошенники вешают замки на двери машин, требуя деньги за ключи (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»