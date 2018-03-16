Дочка Национальной сурьмяной компании проиграла суд думе Асбеста

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении административного иска ООО «Гросс» (дочерней компании ООО «Национальная сурьмяная компания») к думе Асбестовского городского округа. Компания пыталась оспорить внесение изменений в правила землепользования и застройки, которые были приняты гордумой в июне 2017 года. Они не позволяют построить на территории Асбеста сурьмяной завод. В суде представители истца пытались доказать нарушение думой регламента.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» депутат думы Асбеста Евгений Шабанов, в ходе судебного процесса вскрылось много фактов, ранее не известных депутатам. «Оказалось, что еще на стадии соглашения о намерениях между Национальной сурьмяной компанией и ООО «Гросс» речь шла о производстве I-II класса опасности, а сейчас они упорно говорят о III классе», – сообщил он. Напомним, от класса опасности производства зависит, в частности, размер санитарно-защитной зоны. Кроме того, оказалось, что под промплощадкой ООО «Гросс» находится месторождение подземных вод, которое использует городской Водоканал для хозяйственного и питьевого водоснабжения потребителей Асбеста. Евгений Шабанов пояснил корреспонденту агентства, что на площадке ООО «Гросс» раньше располагался ныне не существующий Асбестовский завод металлоконструкций, который не вызывал у горожан таких опасений, как сурьмяное производство.

Сегодня в ходе судебных прений прокурор указал, что дума Асбеста не обязана учитывать перспективу развития предприятия, а законодатель должен исходить из интересов горожан. Выслушав все доводы по делу, суд отказал ООО «Гросс», оставив его иск без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде Российской Федерации в течение 1 месяца.

Напомним, Национальная сурьмяная компания (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, обратилась в суд с требованием отменить правила застройки и землепользования в Асбесте, принятые минувшим летом. Новые правила землепользования, снижающие допустимый класс опасности новых производств для асбестовской площадки НСК, утвердила Асбестовская городская дума.

Екатеринбург, Асбест, служба информации

Екатеринбург, Асбест. Другие новости 16.03.18

В Екатеринбурге пьяный пациент пытался задушить врача скорой помощи. / С полуночи 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в летние лагеря. / Почему оскорбление религиозных чувств – проблема оскорбившихся: философы о свободе слова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»