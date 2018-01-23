Судебная тяжба между Асбестом и сурьмяной компанией Ротенбергов затягивается

В Свердловском областном суде состоялось судебное заседание по иску Национальной сурьмяной компании (ООО ГРОСС) к Думе Асбеста. Компания оспаривает утвержденные гордумой правила землепользования, которые запрещают строить в черте города опасное производство.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат асбестовской думы Евгений Шабанов, на сегодняшнем заседании никакого решения вынесено не было. Стороны уточнили свои требования. Следующее заседание назначено на 14 февраля.

Напомним, «Национальная сурьмяная компания» (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, обратилась в суд с требованием отменить правила застройки и землепользования в Асбесте, принятые минувшим летом. Новые правила землепользования, снижающие допустимый класс опасности новых производств для асбестовской площадки НСК, утвердила Асбестовская городская дума. Первоначально НСК подала в суд на администрацию Асбеста, но после первого заседания было решено привлечь в качестве соответчика городскую думу. Депутат Евгений Шабанов рассказал, что думу в суде представляет не муниципальный юрист, а независимый адвокат Евгений Осинцев.

Отметим, что на сегодняшнем заседании суда юристы НСК просили запретить фото- и видеосъёмку. Приглашенный думой юрист Евгений Осинцев ходатайствовал о разрешении вести съёмку, так как дело имеет большее общественно-политическое значение для избирателей города Асбеста. Судья ходатайство удовлетворил, сообщила депутат Наталья Крылова.

Асбест, Екатеринбург, служба информации

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