Осторожно, сосульки! Областные власти беспокоятся за головы граждан

В муниципалитеты Свердловской области направлены письма от минЖКХ региона с напоминанием о необходимости чистить крыши от льда и снега. Правда, рекомендации получили власти только 16 территорий из 94.

«Наша задача – обеспечить безопасность людей. Кроме того, это обязательная норма технической эксплуатации здания. Попадание талой воды в трещины фасадов и фундаментов с последующим ее замерзанием в период перепада температур медленно, но неизбежно, ведет к разрушению конструкций», – говорится в письме.

Напомним, что чистить здания от льда и снега обязаны обслуживающие организации – УК и ТСЖ. Но если речь идет о самовольно установленных козырьках балконов, то сбивать сосульки – обязанность владельца помещения.

Екатеринбург, служба информации

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