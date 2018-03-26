Осторожно, сосульки! Тротуары в центре Екатеринбурга стали опасными для пешеходов (ФОТО)

Тротуары в центре Екатеринбурга с приходом дневных оттепелей стали небезопасными для пешеходов. Даже на самых главных улицах – Малышева, Ленина, Вайнера – коммунальные службы еще не успели очистить крыши и козырьки балконов от наледи, снега и сосулек. Пешеходам советуют почаще поднимать глаза вверх и прислушиваться, не поедет ли с крыши снег.

Напомним, еще 10 дней назад в муниципалитеты Свердловской области направлены письма от минЖКХ региона с напоминанием о необходимости чистить крыши от льда и снега. Но не все территории начали убирать снег с крыш заблаговременно. В итоге повторяется ежегодная история: с приходом оттепелей тротуары рядом с домами становятся небезопасными.

Фотокорреспондент РИА «Новый День» прошел по самым популярным маршрутам Екатеринбурга – и убедился, что даже там сосульки угрожающе нависают над головами пешеходов. Так, большие залежи снега и льде обнаружены на 8 Марта – от Радищева до Малышева, Малышева – от 8 Марта до Пушкина, улице Попова – от Хохрякова до Вайнера, на улике Маршала Жукова – от Ленина до Антона Валека, а также на самой пешеходной и туристической улице города – Вайнера.

Коммунальщики призывают людей чаще обращать внимание на крыши зданий, не прижиматься близко к стенам домов, если на крыше есть лед или снег.

Напомним, обязанность по устранению сосулек лежит на обслуживающих организациях, чаще всего – это управляющие компании и ТСЖ, если речь идет о жилых домах. Исключение – наросты на козырьках балконов, самовольно установленных жильцами. В таком случае обязанность убирать сосульки лежит на собственниках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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