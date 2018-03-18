В Свердловскую область идет сильнейший снегопад с усилением ветра до 25 м/с

В Свердловскую область завтра придет сильнейший снегопад, а порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду. Синоптики сегодня выпустили метеорологическое предупреждение на ближайшие сутки.

«В связи с прохождением южного циклона 19 марта местами в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидается сильный и очень сильный снег, усиление ветра с порывами 20-25 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката», – говорится в предупреждении Уральского гидрометцентра.

От МЧС пока ни СМС, ни писем с инструкциями о поведении не поступало.

Добавим, что завтра в Свердловской области будет довольно холодно для марта: днем 5…10 градусов ниже нуля, ночью -13…-18, а местами – до -23. Ко вторнику, 20 марта, начнет теплеть. Днем ожидается 0…-5, ночью -11…-16. В среду ожидается до +1 градуса днем, небольшой снег, ветер стихнет до 8 м/с.

В Екатеринбурге небольшие, с периодическим усилением, снегопады идут в разных районах города уже вторые сутки, но службы благоустройства не спешат чистить улицы и дворы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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