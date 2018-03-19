Из-за снегопадов в Свердловской области зарегистрировано 135 ДТП за сутки

ГИБДД выпустило обращение, в котором просит водителей быть осторожнее на заснеженных дорогах. Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 135 ДТП, часто причиной становилась плохая видимость и заносы.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, за сутки в регионе зарегистрировано 135 ДТП с материальным ущербом и еще 8 ДТП, в которых погибли и получили травмы люди. Сопутствующим фактором аварий стали плохие дорожные условия, вызванные снегопадами. Поэтому Госавтоинспекция выпустила обращение к автолюбителям. Водителям рекомендовано выбирать безопасную скорость движения, отказаться от резких маневров, обгонов, а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Неопытным водителям вообще лучше отказаться от поездок.

Также Госавтоинспекция выдала более 100 предписаний по организации работы по приведению улично-дорожной сети в безопасное состояние. Поскольку в ряде случаев ДТП произошли из-за плохо очищенных дорог.

«При выяснении обстоятельств ДТП, произошедших вчера, сотрудниками ГИБДД практически в каждом случае были выявлены недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, в связи с чем у Госавтоинспекции имеется ряд претензий к обслуживающим организациям по поводу несвоевременной и некачественной уборки дорог, в том числе региональных, от снега. В сложившихся метеорологических условиях недостаточное количество специализированной техники было задействовано на снегоуборочных работах», – констатировали в УГИБДД. Напомним, вчера синоптики выпустили метеорологические предупреждение об ухудшении погоды в Свердловской области: в течение суток ожидаются сильные снегопады и усиление ветра до 25 метров в секунду, а также – заносы и гололед на дорогах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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