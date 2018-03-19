Снежная каша и пробки: водители не могут добраться на работу на утро после выборов

После вчерашнего снегопада Екатеринбург оказался не готов к утреннему трафику. Автомобилисты города жалуются на пробки и нечищеные дороги. «Ехать невозможно по этой каше, во двор вообще не заехать, снега по колено», – пишут в соцсетях автовладельцы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднения на дорогах оцениваются в 7 баллов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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