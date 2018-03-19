Под Екатеринбургом столкнулись 4 машины: два человека погибли, трое пострадали (ФОТО)

Накануне вечером на подъезде к Екатеринбургу от трассы М5 столкнулись четыре автомобиля. В результате страшной аварии погибли двое, еще трое доставлены в больницу с разными травмами. По данным ГИБДД, причиной ДТП мог стать снегопад.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 153 километре подъезда к Екатеринбургу от М5. Водитель Nissan Tiida не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Chery Tiggo (T11), двигавшимся навстречу. Далее Nissan Tiida столкнулся еще с Nissan Teana, двигавшимся также во встречном направлении. От столкновения машин отлетевшими фрагментами был поврежден автомобиль Mitsubishi Lancer.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Nissan Tiida скончались на месте происшествия, до приезда автомобиля скорой медицинской помощи. Травмы в виде переломов, ушибов и ссадин получили: женщина – водитель Nissan Teana, водитель Chery Tiggo и пассажир Chery Tiggo – женщина. Они были доставлены в ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ», – сообщили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции уточнили, что в момент ДТП дорога была не чищена, шел снег.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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