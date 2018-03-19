В Свердловской области столкнулись легковушка и пассажирский автобус, два человека погибли

На 153 километре трассы Екатеринбург – Тюмень сегодня рано утром столкнулись легковой автомобиль и рейсовый пассажирский автобус, следовавший с родины первого президента России Бориса Ельцина. По предварительным данным, погибли два человека. Причиной аварии могли стать погодные условия – на федеральной трассе сильная пурга и шквалистый ветер.

«Тревожное сообщение поступило в ОВД Камышлова в 9:44. Автомобиль ВАЗ 2114 на ровной расчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения, возможно из-за сильного ветра. Машина попала под пассажирский автобус «Хендай», следующий маршрутом №713 – из деревни Бутка в Екатеринбург. В результате сильного удара автомобиль ВАЗ практически смяло в гармошку. От травм, несовместимых с жизнью, погибли мужчина 1961 года рождения и женщина 1968 года рождения. В автобусе находились водитель и 12 пассажиров, в том числе ребенок 2005 года рождения. Они не пострадали», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После столкновения автобус выбросило на придорожную площадку, где стояла уборочная спецтехника, там он столкнулся еще и с грузовиком. Автомобиль ВАЗ также вылетел с трассы. Поврежденные транспортные средства не перегородили дорогу, но движение на участке аварии все равно затруднено из-за плохих погодных условий.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и усиленная следственная группа под руководством главы ОВД Камышлова Сергея Черевко.

По предварительным данным, погибший мужчина-водитель много лет работал инструктором в ДОСААФ. Задние колеса ВАЗ были «обуты» в летнюю резину, на передних колесах стояли «шипы». Но это не помогло избежать аварии на ровной дороге при шквалистом ветре. Также известно, что пассажиров из поврежденного автобуса пересадили на рейс, следовавший в Екатеринбург.



Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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