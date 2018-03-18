Активнее всех в Свердловской области голосуют жители Свободного и Пелыма

По состоянию на 15:00, активнее всех сегодня на выборах президента голосуют избиратели из ЗАТО «Свободный» и Пелымского городского округа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 15:00 в Свободном явка составила 68,97%, в Пелыме – 64,06%. Средняя явка по области составила 46,68% (хотя ранее на сайте ЦИК появилась другая информация – 40,26%).

Традиционно ниже всего явка избирателей – в Екатеринбурге. Больше других игнорируют выборы президента жители Верх-Исетского района города (39,4%). Самая высокая явка в городе – в Орджоникидзевском районе (43,5%).

Екатеринбург, служба информации

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