«Итоговые цифры будут одинаковые»: Чайников прокомментировал расхождение в цифрах между ИКСО и ЦИК

Председатель областного избиркома Валерий Чайников прокомментировал расхождение в цифрах по явке в регионе на сайтах ЦИК и областной комиссии.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», Валерий Чайников заявил, что может объяснить это только тем, что система ГАС Выборы перегружена, и сведения из теризбиркомов доходят в Москву медленнее, поэтому промежуточные цифры могут расходиться. «Но итоговые цифры будут одинаковые», – заверил он.

Напомним, в сводках на 10 часов утра сведения о явке на двух официальных сайтах расходились примерно на 1,5 процента. В 15 часов разница увеличилась почти до 7 процентов.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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