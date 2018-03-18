За день в Свердловской области сломались четыре КОИБа

В день выборов президента в Свердловской области вышли из строя по техническим причинам четыре КОИБа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил журналистам на брифинге председатель ИКСО Валерий Чайников. Все четыре вышедших из строя КОИБа были установлены на избирательных участках в Октябрьском районе Екатеринбурга. Голосование на этих участках продолжается, но членам комиссии придётся потом считать бюллетени вручную.

Напомним, В Свердловской области к президентским выборам было увеличено число КОИБов. Региональный избирком задействовал 697 комплексов в пяти городах – Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск и Полевской. Напомним, что на выборах губернатора избирком обошелся 628 комплексами.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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