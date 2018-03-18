В Академическом в день выборов объявили караоке-батл (ВИДЕО)

В Академическом в день выборов объявили караоке-батл исполнения народных песен.

Караоке-батл

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в микрорайоне сегодня работает 11 избирательных участков. В микрорайоне организовали своего рода праздник в честь дня выборов главы государства – в том числе караоке-батл по исполнению народных песен. Принять участие в них смог каждый желающий – по большей части ими стали представительницы прекрасного пола.

Член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, заявил, что явка на выборах может превысить показатели 2012 года.

Видео караоке-батла в районе зародившегося среднего класса смотрите на нашем канале

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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