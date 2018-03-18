Чайников рассказал СМИ о видео с вбросами бюллетеней в Первоуральске

Председатель областного избиркома Валерий Чайников прокомментировал журналистам два попавших в интернет видеоролика, на которых граждане бросают в урну больше одного бюллетеня. По словам Чайникова, кадры «вырваны из контекста» и нарушений не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в обоих случаях речь шла о голосовании семьями. В первом случае мужчина опустил в урну бюллетень за себя и пришедшего с ним престарелого отца. Во втором голосовала семья из четырех человек: муж, жена и взрослая дочь, за компанию с ними на участок пришла и младшая, несовершеннолетняя девушка. Эти избиратели даже не заходили в кабинку для голосования.

«У них нет секретов друг от друга. Они встали в кружок, посовещались, и своей ручкой заполнили бюллетени, потом мать семейства опустила бюллетени в урну. Нарушением это не является. Тайна голосования – это мое право, а не обязанность. Я могу заполнить бюллетень вне кабинки, главное – не демонстрировать свой выбор, это может быть признано агитацией», – сообщил Чайников.

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