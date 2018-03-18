На 18.00 явка в Свердловской области составила 56,5 %

ЦИК РФ обновил данные явки на 18.00. В Свердловской области к этому времени на выборах президента России проголосовали 56,5% избирателей.

По данным регионального избиркома, самая высокая явка на 18 часов вечера зарегистрирована в поселке Свободный – 75,98%, поселке Уральский – 69,4%, Пелыме – 69,49%, Волчанске – 68,03% и Верхней Салде – 67,35%.

Менее активно голосуют жители Екатеринбурга – общая явка по городу составила 53, 07%, или 584 742 человека. Однако, это максимальный показатель за последние годы в уральской столице, сообщили в пресс-службе горизбиркома.

Екатеринбург, Служба информации «Новый День»

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