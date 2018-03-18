В Нижнем Тагиле участковая комиссия получила на 20% больше бюллетеней, чем положено

Самое крупное нарушение предвыборного законодательства со стороны членов участковой избирательной комиссии было зарегистрировано сегодня в Нижнем Тагиле. Как рассказал РИА «Новый День» председатель ИКСО Валерий Чайников, участковая избирательная комиссия поехала на временный участок, где должно быть 163 избирателя, а с собой взяла 200 бюллетеней, то есть превысили норму более чем на 5%. « Их остановили, попросили часть вернуть. Мы считаем, что это подтвердившееся нарушение, хотя это ни на что не повлияло», – подчеркнул Чайников.

Нижний Тагил, служба информации

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