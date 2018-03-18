Уральская Свобода: проголосовал один человек (ВИДЕО)

Корреспонденты РИА «Новый День» вместе с выездной комиссией побывали в деревне с самым демократичным названием. По словам представителей УИК, каждые выборы здесь на дому голосует семь-восемь «свободовцев». Но сегодня – только один.

Голосование в Свободе

Свобода – деревня с загадочной историей, и даже жители Каменского округа по большей части не знают, что в 12 километрах от города есть такой населенный пункт. Дело в том, что до двухтысячных поселок назывался Коммуной (по другим данным – Пролетарским), а местные и вовсе до сих пор называют его Степой Ляминым. Почему, вспоминают с трудом. В интернете есть скупое упоминание, что местный пионер Степан Лямин в период коллективизации донес на земляков, за что и был убит кулаками.

«В советское время тут день коммуны отмечали всем поселком, к памятнику Лямина вся область ездила, пионеров тьма была, на экскурсии возили. Весело было», – вспоминает единственный проголосовавший старожил Галина Алексеева. Пенсионерка даже не помнит точный год, когда поселок перестал быть «красным». «Поехала в начале двухтысячных в город привести в порядок документы на дом, а он уже на всех картах – поселок Свобода», – рассказывает собеседница агентства.

Местным жителям о причинах переименования ничего не сказали. Да и осталось их здесь немного. Деревня со временем стала дачной, постоянно живут здесь с десяток стариков. Из разговоров с парой местных жителей становится ясно, что они в результате выборов уверены, и потому не сочли нужным в этот раз голосовать. Галина Семеновна считает иначе. По ее словам, голосовать нужно всегда, «чтобы не было войны».

Мнение 76-летнего избирателя о том, где лучше жилось – в Коммуне или в новой Свободе, смотрите в нашем видео.

Каменск – Уральский, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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