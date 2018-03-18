В Свердловской области закрылись участки – начинается подсчет голосов

В Свердловской области завершилось голосование за президента России. После 20.00 начинается подсчет голосов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди приходили на участки до последних минут. Но самый большой наплыв избирателей был все-таки в первой половине дня. По предварительным итогам явки на 18.00, эти выборы стали самыми посещаемыми за последние годы. В Свердловской области за два часа до закрытия участков проголосовали 56,5% избирателей, в Екатеринбурге – 53%.

Камеры в УИКах прекратят работу, зато заработают камеры в территориальных комиссиях. куда поступают протоколы с участков.

Отметим, что показатели явки у ЦИК РФ и областного избиркома с утра расходились. Но итоговые цифры должны быть одинаковыми, заверил журналистов председатель областной комиссии Валерий Чайников.

Екатеринбург, Служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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