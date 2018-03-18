В отделы свердловской полиции поступило 37 жалоб о возможных нарушениях на выборах

В Свердловской области правоохранители зарегистрировали 37 сообщений, связанных с нарушением законодательства о выборах. В полицию Екатеринбурга поступило 25 жалоб, в Первоуральске – 7 обращений, по одному факту были проверки в подразделениях МВД Сысерти, Невьянска, Асбеста, Ревды и Полевского.

«Все жалобы связаны с призывами бойкотировать выборы, незаконной агитацией, порчей бюллетеней или попытками выноса их с территории участка, а также случаями проведения несогласованных опросов избирателей на выходе из УИК волонтерами. Несколько обращений касались нарушений общественного порядка избирателями – граждане в состоянии алкогольного опьянения мешали голосованию», – сообщили в областном избиркоме.

По результатам рассмотрения 16 обращений информация не подтвердилась, в трех случаях есть отказы в возбуждении дела об административном правонарушении. По 10 сообщениям проводится проверка в рамках статьи 4.5 КоАП РФ, по четырем – составлены административные протоколы, материалы проверки еще четырех жалоб приобщены к ранее зарегистрированному сообщению.

Екатеринбург, Служба информации «Новый День»

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