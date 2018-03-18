«Стоят уже час и о чем-то спорят»: на участке в Екатеринбурге происходит что-то странное (ФОТО)

В Екатеринбурге прошло уже больше 2,5 часов после закрытия участков для голосования, однако не на всех из них приступили к собственно подсчету голосов. Так, как сообщают читатели «Нового Дня», на участке № 1561 уже почти час члены участковой избирательной комиссии о чем-то оживленно спорят, стопившись вокруг урн для голосования. Это видно на онлайн-трансляции. Бюллетени по-прежнему не вытащены из ящиков. Предмет спора пока неизвестен.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 18.03.18
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